FLORA RICA: Iniciada revitalização do piso da quadra poliesportiva

Foi iniciada a segunda etapa da revitalização do piso da quadra poliesportiva. A primeira etapa foi a entrega do material ocorrida no mês de março.

Diante dos reparos, o cronograma de atividades esportivas que acontece no local foi interrompido. “Após finalizarmos as obras, retornaremos com as práticas esportivas normalmente em um lugar mais seguro e confortável”, destacou o secretário de Esportes, Lazer e Cultura Roberto Nardi.

A adequação da quadra poliesportiva vem sendo pleiteada há bastante tempo, a fim de garantir mais qualidade aos usuários. “A adequação na quadra vem em ótimo momento, pois assim iremos motivar ainda mais a prática esportiva em nosso município; agradeço todo o apoio do prefeito Fábio para realização de mais esta melhoria no esporte municipal”, destacou Roberto Nardi.

O recurso, conquistado através da Secretaria de Esportes, Lazer e Cultura do Estado de São Paulo, é composto por dois gols de futsal, dois gols de handebol, duas antenas de vôlei, uma rede de vôlei, uma rede de futsal, um par de maço do vôlei, uma rede de handebol, duas tabelas de acrílico de basquete, duas estruturas de ferro de basquete, dois aros de basquete, 22 rolos maderado, 24 rolos borrachão, dois pares de banco com 8 lugares, uma manivela, dois sacos de supergraute quartzolit 25 kg, um balde de evercol 13 kg e um catalisador de 1.650 kg. Todos estes recursos somam o valor de R$ 327.966,66.