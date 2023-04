Homem é preso depois de ‘jogar panela contra mulher e a ameaçar de morte’

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi solicitada para atender uma “ocorrência de desinteligência”, neste domingo (9), e, assim que os policiais chegaram no local, eles “se depararam com a residência toda revirada com alguns móveis quebrados”.

“A vítima declarou que estava em sua casa, quando o homem chegou alterado, jogou uma panela contra ela, tentou enforcá-la, a riscou com os cacos de vidro de uma mesa que ele quebrou, ameaçando-a de morte”, explicou a PM.