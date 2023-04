Lucélia recebe ação de troca de lâmpadas para famílias de baixa renda

A unidade móvel do projeto “Nossa Energia”, da Energisa Sul-Sudeste, está em Lucélia nesta semana para atendimento à comunidade. Estacionado na Praça da Estação, o caminhão adaptado recebe, até sexta-feira, famílias de baixa renda beneficiadas pelo programa TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica) para a troca de lâmpadas fluorescentes ou incandescentes usadas por lâmpadas novas de tecnologia LED.

O coordenador de Eficiência Energética da Energisa, Thiago Peres de Oliveira, explica que a iniciativa de trocar lâmpadas de famílias de baixa renda faz parte do PEE (Programa de Eficiência Energética), da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), e tem como propósito estimular a comunidade em relação ao uso consciente de energia elétrica.





“Mesmo as lâmpadas de tecnologia LED sendo muito mais econômicas, há famílias que não têm condições de adquiri-las. Então, a proposta do projeto é justamente auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social, dando a elas a oportunidade de receberem as novas lâmpadas, juntamente com as dicas para que façam o uso consciente da energia”, expõe.

Desde fevereiro, a unidade móvel da Energisa está percorrendo cidades atendidas pela distribuidora. Em Lucélia, o atendimento ocorre na Praça da Estação, situada na Avenida João Vacari, 1.321, nos seguintes horários: até quinta-feira, das 8h às 17h30; e na sexta-feira, das 8h às 13h.

Cada família poderá trocar até quatro lâmpadas. Para tanto, além de entregar as lâmpadas usadas, será necessário apresentar um documento pessoal (CPF ou RG), o NIS (Número de Identificação Social) e um comprovante de residência (uma conta recente de energia).