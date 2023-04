DRACENA: Prefeitura, Santa Casa e Unifadra/Fundec traçam planos para oferecer hemodinâmica

O município de Dracena, por meio da Prefeitura, Santa Casa e Unifadra/Fundec traçam planos para poder oferecer na cidade a hemodinâmica. É uma área de atuação que se pro-põe a diagnosticar e tratar disfunções neurológicas, endovasculares e cardiológicas, como obstruções, aneurismas e tromboses. As técnicas de hemodinâmica utilizam cateteres para analisar os vasos sanguíneos, o que a torna um procedimento seguro e minimamente inva-sivo.

No mês de março aconteceu uma reunião entre o prefeito André Lemos; o diretor executi-vo da Fundec Edson Kai e o provedor da Santa Casa, Celso Santin, acompanhados de diretores e colaboradores das entidades, para tratar o assunto.

O assunto é de interesse público, sendo a disponibilidade do serviço de hemodinâmica na Santa Casa, entidade filantrópica, conveniada com o SUS, no atendimento à saúde, impor-tante para Fundec, mantenedora da Faculdade de Medicina, tendo a Santa Casa como campo de internato e a Prefeitura como gestora do sistema público de saúde.

A disponibilização do serviço adiciona agilidade na prestação de serviços, com a realiza-ção local dos procedimentos, evitando-se os traslados, traduzido em menor tempo real de atendimento.

Na reunião ficou convencionado, mesmo que informalmente, a disponibilização pela San-ta Casa de espaço físico para alocação do serviço, o ajuste de recursos humanos e a efeti-va execução dos serviços; a Fundec, o financiamento para aquisição dos equipamentos e a Prefeitura, o financiamento em investimentos e custeio. As tratativas ainda são um proto-colo informal de intenção, cujo ajuste final deverá ser conduzido de conformidade com a legislação específica, principalmente, quanto ao interesse público.

NA PRÁTICA

As técnicas de hemodinâmica utilizam cateteres para analisar os vasos sanguíneos, o que a torna um procedimento seguro e minimamente invasivo. Exames contemplados pela he-modinâmica: Cateterismo – utiliza cateteres com a finalidade de identificar a presença de obstruções (entupimentos) nas artérias do coração ou mau funcionamento das válvulas do coração, entre outras funções; angioplastia – atua nas obstruções das artérias do coração, das carótidas, dos vasos cerebrais ou periféricos, por meio da colocação de ‘stents’ (ma-lhas metálicas altamente especializadas que protegem a artéria tratada); implante de válvulas do coração, por intermédio de procedimentos minimamente invasivos; arteriografia – avalia a presença de entupimentos ou aneurismas nas carótidas, artérias cerebrais ou periféricas, bem como nas veias.