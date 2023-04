Capotamento de veículo na SP-294

Um capotamento ocorrido por volta das 14h10 desta terça-feira (11), no km 609 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294) em Flórida Paulista, envolveu um Fiat Strada ocupado por duas pessoas.



O veículo carregado com materiais cirúrgicos (luvas), seguia no sentido Flórida / Pacaembu, quando por motivos ainda desconhecidos acabou capotando às margens da rodovia no mesmo sentido de direção tendo sua capota totalmente danificada.



Segundo as primeiras informações obtidas junto aos profissionais da EixoSP, concessionária que administra a rodovia, não houve feridos.



O trem de socorro do Corpo de Bombeiros de Adamantina chegou a ser acionado e compareceu ao local.



A ocorrência segue em andamento e os policiais militares da Base Operacional de Adamantina prestam atendimento aos envolvidos.



A recomendação é para que haja cautela ao trefegar pelo local, evitando um novo acidente.