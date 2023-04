FLÓRIDA: Decreto do prefeito regulamenta implantação da Atividade Delegada

Através de decreto assinado pelo prefeito Wilson Fróio Junior, a Atividade Delegada será implantada em Flórida Paulista em breve com o empenho de policiais militares do município no desenvolvimento de patrulhamento e atividades de fiscalização com foco no programa “Rotas Rurais”, recentemente lançado pelo Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Agricultura.

O programa – que tem como objetivo principal o patrulhamento em áreas rurais – consiste no pagamento de gratificação por desempenho das atividades aos policiais militares de Flórida Paulista através de um convênio assinado pelo prefeito Fróio recentemente junto ao Comando do Policiamento do Interior – 8, com sede em Presidente Prudente.

Com a implantação da Atividade Delegada, os policiais que estiveram de folga poderão desempenhar suas funções extra jornada normal de trabalho, garantindo o aumento do efetivo nas ruas, trazendo mais segurança a todos.

Os policiais que atuarão na atividade contarão com viaturas (caminhonetes) recentemente entregues pelo Governo do Estado, dotadas de giroflex, rádios comunicadores e outros sistemas.