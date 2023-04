FLÓRIDA: Escolas e creches terão vigias e ampliações em segurança a partir de amanhã

Controle de acesso, ações de policiamento e outras providências serão tomadas



Já à partir desta quarta-feira (12), estão previstas algumas medidas visando garantir maior segurança aos funcionários e crianças atendidas pelas creches e escolas de Flórida Paulista, bem como a tranquilidade dos pais e responsáveis que enfrentam uma onda de disseminação de falsas notícias no município quanto à ataques, massacres e outros atos de violência.

Em reunião ocorrida na manhã de hoje na Secretaria de Educação, onde participaram o prefeito Wilson Fróio Júnior; o presidente da câmara Professor Rafael acompanhado dos vereadores Tiago, Gato do Ovo e Priscila; o Sargento PM D’Aquino; diretores, coordenadores e profissionais ligados à Educação Municipal, foram discutidas algumas importantes medidas a serem tomadas em conjunto com todos os envolvidos.

Em sua fala, o prefeito Fróio enfatizou que “a segurança de todos que estudam e trabalham em toda a rede municipal é prioridade da gestão e enalteceu ainda a importância da união dos órgãos e principalmente dos poderes Executivo e Legislativo na busca de soluções e medidas que venham de encontro às necessidades atuais”.



QUAIS AÇÕES SERÃO TOMADAS



Diante do debate e busca de soluções ficaram estabelecidos; contratação imediata de vigilância para o controle de entrada e saída nas unidades de ensino, o que já deve ocorrer nesta quarta-feira (12); portões com sistema de abertura automatizada e interfone nas escolas e creches municipais; sistema de câmera com monitoramento 24hs em todas as escolas e creches municipais; instalação de placas ou concertinas nos muros das escolas e creches municipais, visando aumentar a altura e obstaculizar sua ultrapassagem; ampliação nas grades e estruturas e outras adequações que sejam julgadas necessárias;



APOIO DA POLÍCIA MILITAR



Também foi destacado durante a reunião, todo o apoio da Polícia Militar que desde o início dos boatos de ataques e outras ações criminosas nas unidades de educação, ampliou o patrulhamento com a presença policial nas imediações dos prédios públicos e durante a entrada e saída de alunos e tomou outras importantes medidas no sentido de garantir a ampliação da segurança da população escolar, profissionais e público externo.

Foi criado ainda um grupo de trabalho com a Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura e Polícia Militar que vai avaliar possíveis situações de riscos.

Foi aprovado ontem pela Câmara Municipal o Projeto de Lei enviado pelo Prefeito Municipal para a implantação de atividade delegada em parceria com a Policia Militar do Estado de São Paulo, assim, possibilitando mais segurança nas escolas e creches municipais.



“Há sem dúvidas a solidariedade da administração municipal para com as preocupações dos pais e responsáveis pelos alunos. Diante de toda a situação tenham a certeza de que tomaremos as medidas necessárias e vamos contar com a ajuda e apoio da população na busca de soluções”, destacou o prefeito Fróio.

Por parte do Sargento D’Aquino, foi solicitada a colaboração dos floridenses em não compartilhar conteúdo falso e buscar através das autoridades e dos meios de comunicação oficiais do município a correta informação sobre o que está acontecendo.

“Vale destacar que quem compartilha informações falsas ou enganosas também comete crime. Em conjunto com a Polícia Civil, também estamos atentos à propagação de conteúdos que possam gerar pânico em nossa população”, alertou o Sargento D’Aquino.