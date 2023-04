LUCÉLIA: Futebol estreia com grande vitória nos Jogos Abertos da Juventude

A equipe de Lucélia estreou com vitória na fase de grupos dos Jogos Abertos da Juventude Sub 18 nesta segunda-feira (10), jogando na cidade de Adamantina.

A vitória veio em jogo disputado contra a equipe de Flórida Paulista, onde o selecionado de Lucélia aproveitou a superioridade e venceu pelo elástico placar de 8 a 1.

Os Jogos Abertos da Juventude estão na fase sub-regional e é uma competição organizada pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, onde, após esta fase será classificada apenas uma equipe para a disputa da fase regional e posteriormente para a final estadual que deverá acontecer no mês de junho, no município de Tatuí.

O próximo desafio dos lucelienses comandados pelo professor Michael Santos é nesta quarta-feira (12), também em Adamantina contra a equipe da casa.

O trabalho da equipe de futebol é desenvolvido nos treinamentos diários que o professor Michael vem fazendo junto aos atletas por meio do Programa de Ensino Municipal de Cultura e Esportes – PEMCE.