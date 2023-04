PARAPUÃ: Vereador volta cobrar contratação de médico pediatra pela Prefeitura

Em sessão da Câmara Municipal de Parapuã, o vereador Eder Castro Menezes apresentou indicação solicitando a administração municipal através do Departamento Municipal de Saúde para que seja contratado um médico pediatra para exercer as funções no município.

De acordo com o vereador Eder Castro, esta é a sétima vez no atual mandato, que está solicitando a Prefeitura Municipal à contratação de um médico pediatra. “Existe uma cobrança constante da população sobre a referida contratação, pois todos querem garantir uma melhor qualidade de vida a todas as crianças”, frisou.

“Trata-se de uma especialidade necessária muito importante, pois tivemos e enfrentamos pandemia de Covid e não tínhamos pediatra; no atual momento estamos em epidemia de dengue e ainda não temos, sendo hoje o maior pedido da população e das mães”, afirmou.

Ainda ressaltou o vereador que a contratação de um médico pediatra custa em média R$ 6 a 7 mil por mês, sendo um investimento pouco para administração municipal que atenderá as mães e crianças.

“Investir em Saúde é prioridade, e investir na Saúde das crianças é investimento e cuidado com nosso futuro. Continuarei a luta pelo povo, pois somos a única cidade da região que não temos essa especialidade”, finalizou o vereador Eder Castro.