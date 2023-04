PRACINHA: Prefeitura de divulga atrações da 14ª Festa do Peão

A Prefeitura de Pracinha divulgou, nesta semana, as atrações da 14ª Festa do Peão Boiadeiro. O evento, que já se tornou um dos mais tradicionais da região, ocorrerá de 27 a 30 de abril.

Com entrada gratuita todos os dias, o rodeio contará com ampla praça de alimentação, montarias do renomado Circuito Rancho Primavera, camarote, boate, entre outros atrativos que ainda serão divulgados.

Na grade de shows, duplas reconhecidas no cenário nacional da música. Quem abre a festa no dia 27, uma quinta-feira, são Pedro Paulo & Alex. Na sexta-feira, dia 28, a animação é por conta de William & Bidiko. Já no sábado, dia 29, a dupla Léo & Raphael sobe ao palco da Festa do Peão. E, para fechar o rodeio, João Bosco & Vinícius cantam seus sucessos no domingo, dia 30.

A 14ª Festa do Peão Boiadeiro de Pracinha conta com realização da Prefeitura, apoio da Câmara Municipal e organização da empresa Cabeludo Eventos.