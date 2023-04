8º BAEP completa quatro anos de atividades na região

O Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), sediado em Presidente Prudente, completará quatro anos de inauguração no dia 11 de abril de 2023, com a prisão de 252 pessoas durante o período de 2022. Desse total, 167 pessoas foram presas em flagrante por crimes diversos, 85 por cumprimento de mandados, além da apreensão de 13 adolescentes.





Em quatro anos também foram retiradas de circulação 5 toneladas de drogas, 144 armas de fogo e 28 veículos furtados/roubados recuperados. As atividades operacionais registraram 46 mil pessoas abordadas e 9,6 mil veículos vistoriados.

“Este resultado é fruto de treinamentos constantes e do estabelecimento de procedimentos que auxiliam no combate à criminalidade e na proteção das pessoas. Utilizamos de ferramentas como abordagens e fiscalizações de veículos, na área que abrange o Comando de Policiamento do Interior – Oito, ou seja, 67 cidades do Oeste Paulista, o que contribui para vivermos em uma região segura”, relata o Major André Domingos Pereira, comandante interino do 8º BAEP.