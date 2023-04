Adamantina registra em fevereiro aumento de 164% na geração de empregos

Comparação foi realizada com o mesmo período do ano passado

Adamantina fechou o mês de fevereiro com um saldo de 261 empregos criados no mês. Esses são os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Esse montante indica um aumento de 164% em comparação ao mesmo período do ano passado que gerou um saldo de 99 empregos.

Somente no segundo mês de 2023, foram 547 admissões e 286 desligamentos. No segmento agropecuário, foram criadas 136 novas vagas e 9 desligamentos, resultando em uma saldo positivo de 127.

Na indústria, foram admitidas 42 pessoas e demitidas 52. Já na construção civil, o saldo foi de 11 contratações, sendo 38 admitidos e 27 desligados. O setor de comércio abriu 114 novas vagas e promoveu o desligamento de 98 pessoas, totalizando um saldo positivo de 16.

O setor de serviços é o que mais contratou no mês de fevereiro, foram 217 pessoas e 100 desligadas, com um saldo de 100 contratações.

Meses de Janeiro e Fevereiro de 2023

Os dados do CAGED ainda apontam que na soma dos dois primeiros meses do ano, Adamantina teve um saldo positivo de 317 empregos gerados. Foram ao todo, 941 admissões e 624 desligamentos. O setor de serviços foi o que mais contratou com 442 vagas criadas e 247 desligamentos.

O comércio criou mais 183 vagas, a construção 66, a indústria 107 e a agropecuária 143.

“Ficamos felizes com os dados positivos que o município vem obtendo na geração de emprego e renda. Acredito que políticas públicas bem executadas sempre resultam em saldos positivos.Temos trabalhado diariamente nas várias frentes pequenos, médios e grandes negócios para fomentar ainda mais aqueles que acreditam e investem em Adamantina, seja por meio das licitações de terrenos, na busca por nova área para implantação de um distrito industrial e, ainda, por meio da Feira da Mulher Empreendedora que é uma iniciativa que atinge quem está investindo no empreendedorismo.”, afirma Luciana Pereira.