Caminhão-tanque com gasolina tomba em Santa Rita do Passa Quatro e interdita Anhanguera

Segundo a concessionária, o acidente com o veículo carregado com gasolina aconteceu no km 253,1 da pista norte, sentido capital / interior, próximo à praça de pedágio.

A complexidade da ocorrência se dá por conta da carga, que é altamente inflamável. Essa condição exigiu o isolamento da área para atuação de diversas equipes – como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Rodoviária, além da concessionária e da empresa especializada em atendimento de acidentes com produtos químicos.