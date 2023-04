Centro Universitário de Adamantina realiza treinamento para uso da plataforma UpToDate

Com o objetivo de capacitar estudantes, docentes, coordenadores e servidores para uso da plataforma UpToDate, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) do Centro Universitário de Adamantina realizará um treinamento dias 3 e 4 de maio no Câmpus II.

A plataforma, da empresa holandesa Wolters Kluwer, reúne uma base de informações médicas baseada em evidências que fornece suporte às decisões clínicas. Em breve será divulgado o cronograma com os detalhes das apresentações.

“O UpToDate é a referência mais confiável que existe de suporte às decisões clínicas baseadas em evidências. Deste modo, este evento tem por finalidade qualificar nossos alunos e professores para a utilização desta incrível ferramenta e, a partir daí, usufruir de informações qualificadas para uma melhor tomada de decisão”, afirma o coordenador geral de Pesquisa, Prof. Dr. Paulo Rocha Júnior.