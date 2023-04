Copa Alta Paulista de Veteranos de Futebol Médio terá rodada no domingo

A 16ª Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio “Cidade de Lucélia”, depois da folga do último domingo, realiza no próximo domingo (16) a 6ª rodada da competição no Campo da ADOC em Osvaldo Cruz.

Os jogos programados são os seguintes:

-Às 8h30: Parapuã X Cocipa de Inubia Paulista

-Às 9h30: ABC/Rennô X Pacaembu

-Às 10h30: Osvaldo Cruz X Flórida Paulista

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO – A

Parque Iguaçu – 9, Pracinha – 9, Mariápolis – 3, Parapuã – 3, Alamandas – 3, Inúbia Paulista e Aspumulu – 00

GRUPO – B

San Remo – 10, Bangolas – 6, ABC/ Rennô – 3, Osvaldo Cruz – 3, Flórida Paulista – 1 e Pacaembu- 0

LIGA LUCELIENSE

A competição é organizada pela Liga Luceliense de Futebol sob o comando do esportista Osvaldo da Silva “Peixeiro” e conta com as seguintes cidades participantes Lucélia, Adamantina, Pracinha, Mariapólis, Inúbia Paulista, Flórida Paulista, Osvaldo Cruz, Parapuã e Pacaembu.