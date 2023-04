IRAPURU: Eixo SP apresenta projetos de modernização da rodovia no Município

O prefeito Mazinho acompanhado de representantes da administração municipal foi até a cidade de Itirapina, para uma reunião com a equipe da Concessionária Eixo-SP.

Na ocasião, o prefeito explanou sobre seus projetos para o trecho de concessão da rodovia para os engenheiros da Eixo.

Diante das solicitações, os engenheiros apresentaram o projeto para o novo trevo dos bairros Patury/Pureza, a ampliação do trevo principal de acesso à cidade e o novo trevo dos bairros Cafezinho/Salgado Filho, bem como a duplicação de todo o trecho da SP-294 no perímetro de Irapuru.

Amplos e modernos, as reformas, construções e ampliações trarão muito mais segurança para todos que utilizam a rodovia.

A reunião aconteceu com a presença de engenheiros do time da Eixo-SP, o diretor do departamento de relações institucionais Mauricio Goes, o prefeito Mazinho e diretores municipais.

O prefeito Mazinho também esteve com o presidente da Eixo, Sérgio Santillan.