LUCÉLIA: Administração busca a concessão do prédio do antigo Posto de Sementes

A prefeita de Lucélia Tati Guilhermino e os secretários municipais Lucas Motta (Assuntos Jurídicos) e Luciana Contreira (Fazenda), estiveram em audiência no Conselho do Patrimônio do Estado de São Paulo, com o coordenador Paulo Vidal e o assessor Guerino.

Na pauta da reunião, foram feitas as tratativas finais para que o Governo do Estado faça a concessão de uso do antigo prédio do Posto de Sementes, localizado em Lucélia, para ser utilizado pela Prefeitura Municipal.

Desde setembro do ano passado (2022), o Posto de Sementes passou a funcionar junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agricultura no prédio da Casa da Agricultura.

A concessão do prédio do antigo Posto de Sementes para o município vem sendo pleiteado há muito tempo e agora caminha para ser concretizado.

De acordo com informações, no antigo prédio do Posto de Sementes – que é bastante amplo -, a Prefeitura Municipal pretende licitar para que empresas possam se instalar e gerar empregos e desenvolvimento para o município de Lucélia.