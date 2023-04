Obras de pavimentação de estrada que liga Caiabu a Mariápolis são retomadas

Depois do período de intensas chuvas, as obras de pavimentação da estrada vicinal que liga Caiabu a Mariápolis foram retomadas em Caiabu. Segundo a Prefeitura de Caiabu, a pavimentação começa no distrito de Iubatinga.

A retomada dos trabalhos teve início na última semana e, de acordo com a empresa vencedora do processo licitatório, as obras devem seguir em ritmo acelerado durante o período de estiagem.

A obra faz parte do Programa Novas Vicinais do governo do Estado de São Paulo e serão investidos R$ 35 milhões, de acordo com informações da Prefeitura.

Para a prefeita de Caiabu, Suelen Nara Matos Mative (Republicanos), essa obra representa um importante avanço para a população de Caiabu, principalmente para os moradores do distrito de Iubatinga. “Há mais de 50 anos esse asfalto é esperado por todos. Queremos entregar essa obra o mais rápido possível”, ressalta a prefeita.