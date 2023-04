VÍDEO: Polícia Civil investiga invasão e furto em creche de Flórida Paulista

A Polícia Civil de Flórida Paulista está investigando a invasão e o furto de um televisor na Creche “Maria Yvone”, na Vila Monteiro em Flórida Paulista.

O furto ocorreu na madrugada de segunda-feira (10) e duas pessoas invadiram o local, arrombaram uma porta e levaram o equipamento que era usado na educação infantil.



As polícias Civil e Militar atuam na ocorrência desde as primeiras horas da manhã do fato e realizam buscas com o intuito de localizar os autores, porém, sem sucesso até o momento.

A Perícia Criminal foi acionada, compareceu ao local e coletou dados e imagens que vão auxiliar na investigação.

Informações que levem à autoria do crime podem ser repassadas para a Polícia Civil através do telefone: (18) 3571-1008 ou presencialmente na delegacia.

ASSISTA AO VÍDEO COM AS IMAGENS DO CRIME