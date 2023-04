Promotoria abre inquérito para apurar dengue em Prudente e recomenda ações de combate à Prefeitura

Informou também que realizará nesta quarta-feira (12), às 9h, uma reunião no Teatro Paulo Roberto Lisboa, no Centro Cultural Matarazzo, com diferentes setores da cidade com o objetivo de organizar uma força-tarefa para enfrentamento da situação de emergência da dengue no município.

De acordo com a Prefeitura, foram convidadas entidades, representantes da sociedade civil e poderes públicos para tratar sobre a questão da dengue, com ações que podem ser tomadas por toda sociedade.