Lucélia chega a quase 500 casos de dengue este ano e três óbitos

A Prefeitura Municipal de Lucélia, através das redes sociais divulgou nesta quarta-feira, 12 de abril, o último Boletim Informativo sobre os casos de dengue no Município.

De acordo com o Boletim Informativo divulgado, o Município de Lucelia chegou a 499 casos positivos de dengue somente neste ano de 2023.

Também foi confirmado que foi registrado um total de 3 óbitos no Município, sendo um homem de85 anos; um homem de 69 anos e uma mulher de82 anos. Tem ainda um óbito em investigação.

Também foi informado que atualmente tem 5 pessoas internadas com a Doença.

Vale destacar que em pouco mais de um mês mais do que dobrou os casos de dengue em Lucélia. De acordo com o Boletim Informativo divulgado no dia 9 de março, havia um total de 196 casos positivos e agora chega a 499, portanto mais do que dobrou.

É solicitada a colaboração da população para manter os quintais limpos e colaborar para eliminar os criadouros do mosquito transmissor.