MARIÁPOLIS: Vereadores pedem reestruturação dos cargos e salários dos servidores municipais

Em sessão da Câmara Municipal de Mariápolis foi apresentada uma indicação solicitando ao prefeito juntamente com as secretarias competentes, para que busque viabilizar a reestruturação dos cargos e salários dos servidores municipais.

A indicação foi apresentada pelos vereadores João Luiz Aparecido Beloni, Sigmar Dantas Pe-reira, Aparecida Sensiareli e Juliana Lourenço.

De acordo com os vereadores, não é preciso maiores fundamentos para se recomendar ao chefe do executivo, a necessidade de reestruturação do quadro de pessoal dos servidores municipais.

“A tabela existente hoje, que trará de referências que vão de 1 a 18, não conseguem manter o equilíbrio necessário para os cargos existentes”, disseram os vereadores.

Hoje, da referência 1 (R$ 642,14) até a referência 7 (R$ 1.137,53) estão abaixo do salário mínimo federal, que é o valor mínimo de pagamento salarial – ou seja, estas referências não servem para os cargos pertinentes.

“Assim, está mais do que na hora de se promover uma substancial mudança na forma de estruturação de cargos e salários, para que, de forma justa, se possa remunerar o servidor, sempre lembrando, os limites legais com a folha de pagamento em respeito às leis orçamentárias. Desta forma é necessário que o prefeito priorize esta reestruturação para que possa tornar equilibrada a relação cargos e salários”, afirmaram os vereadores.

Finalizando, os vereadores ressaltaram que caso não seja possível uma reestruturação completa, que ao menos façam a modificação nas referências menores de maneira a equilibrar com relação ao salário mínimo federal e permita a concessão de reajuste a todos e não somente aqueles que ganham acima do salário mínimo federal.