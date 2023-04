Polícias Civil e Militar apreendem espingardas e droga, um homem foi preso

A ação conjunta das polícias Civil e Militar resultou na detenção de um homem de 21 anos e apreensão de duas espingardas e porções de maconha na tarde desta quinta-feira (13) em Flórida Paulista.



A localização e apreensão dos objetos ocorreu durante ações das equipes Civil e Militar pela área rural de Flórida Paulista em diligências de apuração e tentativa de localização de autores de um furto ocorrido no início da semana em uma creche da cidade.



Nas buscas na parte externa da residência, foi localizada uma porção de maconha e durante a vistoria no quintal, foi localizado um tambor o qual possuía um furo possivelmente proveniente de disparo de arma de fogo.



Autorizada a busca no imóvel, foram localizadas espingardas calibre 28 e de pressão 5.5 (aparentando estar adaptada para o calibre 22); mais 26 esferas de chumbo; três frascos de pólvora e uma porção de maconha.



O homem foi levado para a Delegacia de Polícia onde o delegado Dr. Hilton Testi Renz arbitrou a fiança no valor de R$ 1.320,00 que foi paga pelo pai do mesmo, fazendo com que ele fosse colocado em liberdade.