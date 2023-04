FLÓRIDA: Polícia Militar alerta para propagação de notícias falsas de ataques em escolas

Um APP que conta com função de chamado de viaturas para ocorrências em escolas pode ser baixado no link desta reportagem



O Sargento PM D’Aquino, comandante do 4º Grupamento da Polícia Militar de Flórida Paulista, esteve nesta quinta-feira (13), na redação do jornal e site Folha Regional para alertar a população quanto a importância de que não sejam propagados fake news, ou seja, as “falsas notícias” quanto a ataques em escolas e estabelecimentos de ensino da cidade e região.

“A grande maioria da população já está mais que ciente e as polícias Civil, Militar e demais forças de segurança estão atentas a qualquer denúncia ou sinal de anormalidade nas rotinas escolares e nas demais partes do município, não havendo no momento qualquer indício de ataque ou crime que esteja sendo planejado para ocorrer em cidades da nossa região”, destacou o Sargento D’Aquino.

Além de comunicar que não há qualquer alteração no calendário escolar e funcionamento de todas as unidades de ensino, o Sargento D’Aquino enfatizou que os pais podem ficar tranquilos já que há a presença de vigias nas escolas, aumento do efetivo e patrulhamento policial, monitoramento das unidades por câmeras e outros artifícios que estão sendo utilizados para garantir a tranquilidade e a segurança de toda a comunidade que vive no ambiente escolar e fora dele.

“Estamos fazendo a nossa parte e contamos com que a população também colabore em não repassar ou publicar áudios, vídeos, textos ou qualquer tipo de mensagem sem que sejam estas divulgadas por fontes seguras, tais como o jornal Folha Regional e canais de comunicação oficial da PM, Prefeitura e demais órgãos. Vale destacar que comete crime quem replica tais conteúdos e pode ser penalizado”, frisou D’Aquino.

Um aplicativo da Polícia Militar conta com acesso para o registro de ocorrências de todos os tipos e inclusive com uma nova função, que é a de chamado de emergência e opção “Segurança Escolar” que dá atendimento prioritário para as ocorrências em escolas, proporcionando ainda mais agilidade sem passar pelo atendimento telefônico do 190.



O aplicativo está disponível para os sistemas Android e IOS.

CLIQUE AQUI e baixe agora. (LINK) https://policiamilitar.sp.gov.br/unidades/ccomsoc/aplicativos/