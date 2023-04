Futebol de Lucélia vence e está a um passo da classificação para fase regional dos Jogos Abertos da Juventude Sub-18

Na noite desta quarta-feira, dia 12, a equipe da Prefeitura de Lucélia / Programa de Ensino Municipal de Cultura e Esportes voltou a campo pela disputa da fase sub-regional dos Jogos Abertos da Juventude do Estado de São Paulo. Vindos de uma vitória na estreia contra a equipe de Flórida Paulista, nossos meninos de Lucélia tinham pela frente nada menos do que um dérbi regional contra os donos da casa, Adamantina.

Diante do sistema de disputa em turno (grupo onde todos jogam contra todos) nada mais interessava além da vitória.

Com um volume muito grande de jogo, não faltou entrega e raça para o selecionado luceliense, e mesmo diante da torcida adversária nossos garotos não se intimidaram e conseguiram um resultado fantástico, vencendo a partida por 3 a 0.

Com esse resultado, o futebol luceliense está a um passo para a classificação rumo a fase regional, e tem seu último compromisso frente a forte equipe de Pacaembu no dia 14/04 também na cidade de Adamantina.

“O time vem conquistando um entrosamento que só traz coisas positivas, ademais estamos treinando diariamente para alcançar nossos objetivos, com fundamentos, sistemas táticos ofensivos e defensivos e preparação física. Vale ressaltar também o apoio da Prefeitura Municipal, nas pessoas da prefeita Tati Guilhermino, Chefe de Gabinete Lico Vieira, Secretária de Educação Érica Ferreira e Diretora de Desportos Viviane Souza que vem dando todo apoio e investimentos dentro do projeto do PEMCE”. Fica aqui nosso agradecimento a toda equipe de apoio que contribui com a organização de uniformes, transportes, alimentação e claro, também a torcida de pais e amigos que nunca falham”, relatou o treinador Michael Santos, que em sua missão nesta competição tem como auxiliar o Professor Thiago Capelo.