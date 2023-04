Incêndio destrói vários veículos em garagem de ônibus às margens da SP-294

Um incêndio de grandes proporções, ocorrido por volta faz 3h30 da madrugada desta sexta-feira (14), destruiu vários veículos de transporte coletivo em uma garagem às margens da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a SP-294, em Dracena.

Segundo as primeiras informações, pelo menos 10 veículos, entre ônibus, micro-ônibus e vans, sendo dois deles 0 km, foram atingidos pelas chamas.

As chamas foram apagadas após um intenso trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros que ainda atuam no local com o risco de explosões e chamas, já que há materiais inflamáveis no prédio que foi tomado pelo fogo.



Apesar de todo o prejuízo de grande monta para a empresa, não há informações de feridos neste incêndio cujas causas serão apuradas pela Polícia Civil contando com um laudo da Polícia Científica.

Apesar de procurada, até o momento não houve nenhum pronunciamento por parte da empresa à imprensa, a expectativa é de que uma nota ou comunicado seja emitido nas próximas horas.



Ocorrência em andamento, reportagem sujeita a alterações e adição de maiores informações.