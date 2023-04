JUNQUEIRÓPOLIS: Iniciado projeto de construção do prédio do Complexo da Saúde

A Prefeitura de Junqueirópolis através do setor de obras, iniciou a limpeza do terreno para a construção do Complexo da Saúde.

O projeto divulgado pela Prefeitura de Junqueirópolis, destaca que o futuro prédio do Complexo da Saúde, irá abrigar o Centro de Especialidades Médicas da rede municipal de saúde.

De acordo com o diretor Eder Junio, o novo prédio será construído no terreno pertencente a prefeitura, de frente a Santa Casa – na Rua Porto Alegre esquina com a Duque de Caxias, ao lado do Fórum.

As dependências internas serão construídas com salas adequadas para receber os equipamentos de cada especialidade, concentrando todas as unidades de especialidades de saúde do município em um só Complexo de atendimento, para oferecer o melhor serviço e comodidade a população.