Paulicéia realiza o 1º Encontro de Caiaques e Pesca Esportiva no dia 16 de abril

No próximo domingo, dia 16 de abril, vai acontecer o 1º Encontro de Caiaques e Pesca Esportiva na cidade de Paulicéia-SP, no Rio Paraná (Portão de Ferro). As inscrições permanecerão abertas até dois dias antes do início do evento.

A ideia de organizar essa estreia foi através da necessidade da conscientização para a preservação dos rios e peixes do nosso país, segundo os próprios organizadores do evento. Com o foco nos Tucunarés, o torneio ainda irá aceitar os peixes da espécie Traíra e todos os interessados podem participar (crianças e adolescentes que desejarem pescar no torneio, precisam de autorização e acompanhamento de um adulto responsável).

Flavio de Souza Borges, idealizador e presidente do Encontro, afirmou que o Encontro será para promover a pesca esportiva e voltar a atenção dos pescadores para os cuidados com o meio ambiente, promovendo sempre o pesque solte e o turismo da região. Isso tudo sem contar, obviamente, todo o clima de confraternização entre os amigos pescadores esportivos.

A classificação do torneio será definida através das medidas dos peixes capturados, obedecendo a cota de quatro exemplares da espécie Tucunaré e um exemplar de Traíra.

O 1º Encontro de Caiaques e Pesca Esportiva permitirá, somente, os seguintes equipamentos: vara, carretilha de qualquer perfil, molinete, fly e iscas artificiais. Os caiaques podem ser duplos, estando permitida a pesca de dois competidores na mesma embarcação, porém, com inscrições independentes.

Se o competidor desejar desembarcar do caiaque para realizar a pesca de barranco, também estará liberado. Será permitido o uso de motores e de pedais, desde que não desconfigurem a embarcação como caiaque. Por fim, obviamente, não está aceita qualquer tipo de pescaria que se assemelhe à atividades predatórias.

Para quem for participar, é a chance de levar um belo troféu para a casa! O torneio premiará do primeiro até o décimo colocado na categoria masculina, e da primeira até a quinta colocada do lado feminino. Os competidores que capturarem o maior Tucunaré e a maior Traíra do evento também receberão troféu.

Além disso, ainda serão sorteados brindes fornecidos pelos patrocinadores para todos os inscritos que estiverem presentes na cerimônia de premiação, que vai acontecer no próprio dia 16 das 19h às 20h.

De acordo com o presidente do Encontro, a ideia é que aconteça mais edições do evento ao longo dos anos, para levar o esporte, de forma permanente, para toda a região.

“O Encontro foi idealizado por um grupo de amigos, que são verdadeiros amantes da pesca esportiva de caiaques, de modo espontâneo e com o fim principal de conscientizar a preservação dos rios, dos peixes e da natureza como um todo. A pesca de caiaque tem essa característica de interação com a natureza. Mais do que estar presente, é sentir parte do ecossistema e membro das belezas naturais”, comentou Flavio.

Com informações da Reportagem da Fish TV