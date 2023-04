SALMOURÃO: Vereadora pede melhorias no setor de Saúde Municipal

Em recente sessão na Câmara Municipal de Salmourão ocorrida no mês de março, a vereadora Francine Caetano apresentou demandas de trabalho em forma de indicação, priorizando melhorias para a população no setor de Saúde do município.

Foi apresentada uma indicação, onde reivindica para que a Prefeitura de Salmourão, realize a instalação de aparelhos de ar condicionado nos quartos do Centro de Saúde, onde os pacientes recebem medicação.

“A medida visa dar mais conforto para os pacientes que permanecem na unidade de saúde para receber medicação”, ressaltou a vereadora.

Também a vereadora apresentou indicação sugerindo a contratação de médico psiquiátrico na UBS Arnaldo Rabassi.

Ressaltou a vereadora que os pacientes que necessitam desse tipo de atendimento estão precisando se deslocar para outras cidades para receber acolhimento. “Esta indicação visa fornecer atendimento local para os pacientes da área de psiquiatria”, afirmou.

A vereadora Francine Caetano ressaltou que as reivindicações apresentadas atende anseios da população e visam garantir melhor atendimento nas unidades de Saúde de Salmourão.