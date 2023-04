Carro capota, furgão tomba e carreta fica em “L” na SP-310 em São Carlos

Um acidente deixou duas pessoas feridas e três veículos danificados na tarde desta sexta-feira, 14, no km 223 (mais 500 metros) da rodovia Washington Luís (SP-310).

Chovia forte e segundo informações, o motorista de um HB-20 que transitava sentido interior/capital perdeu o controle e desgovernado, o carro atravessou o canteiro central e invadiu a pista contrária, vindo a capotar em seguida.

No mesmo momento, em sentido contrário vinha um Furgão, cujo motorista freou forte para não colidir com o HB-20 e o veículo tombou. Simultaneamente um caminhoneiro que dirigia uma carreta carregada frigorífica, para não atingir os dois veículos fez também uma manobra arriscada. O pesado veículo foi parar no canteiro central e ficou em “L”.

Dois homens que estavam no HB-20 ficaram feridos e foram socorridos pela unidade resgate da concessionária que administra a rodovia e pelo Corpo de Bombeiros. Ambos foram encaminhados à Santa Casa para atendimento médico.

Devido ao ocorrido, a pista sentido capital/interior precisou ser interditada, o que causou um grande congestiocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária.