Goleiro luceliense Gabriel Gasparotto tenta buscar acesso com o Figueirense

Após a disputa do Campeonato Catarinense de Futebol, o goleiro luceliense Gabriel Gasparotto, 29 anos, se prepara para outra missão em sua carreira como jogador profissional de futebol, em busca de mais um acesso.

Gabriel Gasparoto terá a missão de conduzir o time catarinense, o Figueirense F.C. no Campeonato Brasileiro da Série- C/2023 para Série- B /2024, títulos este que ele já tem no currículo com as equipes do Novorizontino e Mirassol.

DOIS ACESSO NO BRASILEIRO

O goleiro Gabriel Gasparotto teve o seu primeiro acesso no Campeonato Brasileiro da Série – C, para a Série B, em 2021, com a equipe do Grêmio Novorizontino.

Ainda o goleiro luceliense repetiu o feito em 2022, com o Mirassol F.C., conquistando novamente o acesso do Brasileiro da Série- C para Série B.

ESTRÉIA EM PIAUÍ

A equipe do Figueirense irá estrear contra o time do Altos F.C. em Piauí, entre os dias 3 ou 4 de maio. A competição vai reunir 20 equipes.