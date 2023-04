Motocicleta furtada é recuperada pela Polícia Civil

A motocicleta tinha sido furtada na madrugada da última segunda-feira (10), o veículo estava estacionado em via pública defronte à residência da vítima.

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Junqueirópolis, localizou e recuperou nesta sexta-feira (14), uma motocicleta Drafa/Kansas, cor prata, que tinha sido subtraído na última segunda-feira (10). A moto estava estacionada na via pública defronte da residência da vítima.



A durante diligencias a Polícia Civil conseguiu recuperar o veículo sem nenhum dano aparente. As investigações terão continuidade no intuito de identificar o autor do furto.



A motocicleta já foi restituída ao proprietário.