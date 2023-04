Homem é preso por roubo em posto de combustíveis de Flórida Paulista

Ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão do acusado e identificação de seu comparsa

Um homem foi preso pelo crime de roubo cometido na madrugada deste domingo (16), em Flórida Paulista.

Foi o a própria vítima que acionou a Polícia Militar após serem levados do interior da loja de conveniência cerca de R$ 600 por dois indivíduos que aparentavam portar uma arma escondida em um pano. Após a ação, ambos se evadiram.

Graças ao rápido trabalho dos policiais militares, houve a prisão de um dos envolvidos e identificação do outro que segue sendo procurado.

O homem preso e a vítima foram levados para o Plantão Policial de Adamantina onde a ocorrência foi apresentada permanecendo o acusado detido à disposição da Justiça.

Houve o apoio do Comando de Força Patrulha, Comando de Grupo Patrulha, Força Tática e viaturas de área.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o proprietário do posto de combustíveis alvo do roubo, destacou o empenho e a rapidez com a qual agiram os policiais militares, resultando na elucidação do crime e prisão de um dos autores.