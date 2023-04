ADAMANTINA: Visita técnica na Praça Elio Micheloni contou com a presença secretário de estado de Turismo

Na última sexta-feira (14), Adamantina recebeu a visita do secretário de estado de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, na Praça Elio Micheloni para vistoria das obras de revitalização que estão em execução no local. Além dele, esteve no local, Guilherme Piai, diretor executivo do Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp).

A recepção ao membro do Governo do Estado contou com a presença do prefeito Márcio Cardim, da vice-prefeita, Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”, do presidente da Câmara Municipal, Aguinaldo Galvão, secretários municipais, assessores, entre outros.

Roberto de Lucena realizou uma visita técnica para acompanhar as obras em execução no espaço. Em sua fala, ele ressaltou que a praça está em boas condições e que a aplicação do recurso foi bem executada.

O secretário ainda comentou sobre os novos projetos que a sua pasta pretende desenvolver em nível estadual e abriu as portas para que o município participe da construção dessas novas ações, pois segundo ele, o turismo é a bola da vez.

Além disso, ele pontuou que Adamantina já pode concorrer a estância que é um degrau acima em relação a ser Município de Interesse Turístico (MIT).

O prefeito Márcio Cardim agradeceu a visita, os recursos destinados e toda a receptividade do Governo do Estado. Já o secretário Sérgio Vanderlei da Silva, mostrou todas as ações que o município tem desenvolvido tendo como foco o turismo, pois Adamantina já é (MIT).

Obras na Praça Elio Micheloni

Na Praça Elio Micheloni, a obra de implantação da fonte luminosa que tem muitas cores, sons e com jatos de água que interagem conforme o ritmo da música se aproxima da conclusão.

A implantação foi feita com recursos destinados ao município pelo Governo do Estado de São Paulo, pois Adamantina é Município de Interesse Turístico (MIT).

Para a execução da revitalização da praça Élio Micheloni que contemplam a construção dos banheiros, troca de iluminação, revitalização da estrutura da fonte e, ainda, implantação da nova fonte é de R$ 615.073,96 provenientes do Governo do Estado e mais a contrapartida R$ 108.981,07.

Para a base da fonte foi investido R$206.585,65 em recursos estaduais e mais R$ 108.981,07 em contrapartida, totalizando R$ 315.566,72. Para a iluminação da fonte, o valor aplicado foi R$ 138 mil e para a iluminação da praça mais R$ 105.108,30.

O paisagismo também foi executado em toda a praça com o plantio de grama resistente à sombra em razão das árvores do local e plantas de várias espécies. Para as obras de construção dos banheiros, foi designado o montante de R$ 165.380,01.

A construção dos banheiros contempla infraestrutura, superestrutura, cobertura, esquadrias, sistemas de instalações hidrossanitárias, sistemas e instalações elétricas, revestimentos para paredes e pisos e pintura.

Obras com recursos do MIT já executadas

O Parque dos Pioneiros recebeu iluminação com recursos provenientes do MIT e os pontos beneficiados foram academia ao ar livre, no parque infantil e na área esportiva.

Para a execução da obra, foram investidos no local R$315.930,91 de repasse e mais R$24.126,44 em contrapartida do município. A inauguração da obra aconteceu em agosto de 2020.

Praça Euclides Romanini

Outro ponto já beneficiado na cidade com o repasse desse recurso é a Lagoa dos Patos que está instalada na Praça Euclides Romanini. No local, foram investidos R$ 80 mil mais o montante de R$ 13.561,25 em contrapartida para a reforma do alambrado e para adequação do sistema de drenagem da lagoa.