Ainda em obras, Santuário de Santo Expedito recebe primeira missa nesta quarta-feira

Segundo o padre Umberto Souza, reitor do santuário, a estimativa é de que a obra esteja 70% concluída.

“Nós estamos concretando, vai ficar no contrapiso e nós já poderemos estar rezando a santa missa aqui, no santuário, e pedindo a generosidade para ir terminando, aos poucos, o nosso santuário”, informou o padre.

100 mil m² de construção

A igreja investiu R$ 1,4 milhões nas 133 janelas com vitrais que trazem imagens de santos da igreja católica. Entre eles, Santo Expedito, padroeiro da cidade e conhecido como santo das causas urgentes.

O altar possui acabamento em mármore e em uma das capelas, há forro de madeira. A parte elétrica também está quase concluída.

De acordo com o engenheiro civil da construção, uma obra tão completa como esta também traz desafios.

“Essa é a maior obra que eu tenho como engenheiro civil. É uma realização minha. Nós estamos fazendo agora os acabamentos finais desta obra, estamos regularizando com base para poder assentar o piso granito e, depois, fazer os acabamentos finais, que é elétrica, pintura, forro, as portas, acabamentos nos banheiros inferiores”, relatou Silvano Sanches.

Conclusão total em três anos

Ao todo, o Santuário de Santo Expedito possui 10 mil metros quadrados (m²), que começaram a ser construídos em 2010. Porém, a obra sofreu atrasos por conta da pandemia e, além disso, depende de recursos financeiros para ser finalizada, oriundos de doações de moradores do município e fiéis.

A previsão é de que tudo fique pronto em três anos.

“Nós precisamos arrecadar, né. As pessoas ajudando, em três anos é possível a gente estar aí, terminando, concluindo essa nossa obra. Minha alma engrandece ao Senhor, me alegra ver tantos benefícios, tantas mãos, aqui, juntas, ajudando. Alguns com recursos financeiros, outros com a boa vontade, outros com a oração”, ressaltou padre Umberto.

Ao longo do ano, o espaço recebe festas e celebrações da cidade, como a tradicional Festa do Milho.

Ainda conforme o padre, o santuário terá capacidade para 1,9 mil pessoas sentadas e contará com elevador. Além disso, o complexo contará com salas de orações e batizados, anfiteatro, restaurantes e uma livraria.

Programação

Na próxima quarta-feira, dia 19 de abril, é celebrado o Dia de Santo Expedito, data oficial da morte. Na quarta-feira, também é comemorado os 65 anos do município que leva o nome da entidade católica.

A paróquia irá realizar diversas celebrações em alusão a Santo Expedito ao longo do mês de abril.

Confira a programação para o dia 19 de abril: