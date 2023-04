Área Experimental de Fitotecnia do Centro Universitário de Adamantina é palco de reportagem para TV

A Área Experimental de Fitotecnia do Centro Universitário de Adamantina, instalada anexa ao bloco IV do Câmpus II, foi palco de gravação de reportagem para a TV Fronteira, afiliada da TV Globo no Oeste Paulista, na última semana. A veiculação ocorrerá nesta terça-feira, 18, às 7h30 no Bom dia Fronteira, também disponível on-line pelo Globoplay.

A área é utilizada pelos cursos de Agronomia, com os projetos nas áreas de Horticultura, Fruticultura e Culturas Anuais e de Farmácia, no cultivo de plantas medicinais. O preparo dos medicamentos fitoterápicos ocorre em etapa posterior na Farmácia-Escola, localizada no bloco III, onde a equipe de reportagem mostrou o procedimento, que culmina na prestação de serviço à comunidade.

Área Experimental

No local há uma Horta Didática e Solidária para produção de hortaliças em um sistema de trabalho voluntário, realizado pelos alunos do curso de Agronomia, que são destinadas a entidades assistenciais do município. A área também conta com uma estufa agrícola, uma Unidade Demonstrativa de Produção Integrada em Fruticultura e uma Vitrine de Tecnologias para Culturas Anuais.

A implantação do programa de instalação da Área Experimental possibilita a realização de atividades de extensão pelos estudantes, criando uma relação entre a comunidade e a universidade. Para isso, são desenvolvidas ações que visam uma troca de conhecimentos por meio de eventos à comunidade, atendimento de produtores e alunos da rede escolar e de instituições assistenciais do município com o fornecimento dos produtos do programa, como hortaliças, frutas e grãos.

De acordo com o coordenador do curso, Prof. Dr. José Carlos Cavichioli, além do aspecto didático, por meio do aprendizado prático, a Área Experimental de Fitotecnia possibilitou a realização do trabalho voluntário com uma maior integração entre os alunos dos diferentes anos do curso e despertando a solidariedade para a população mais vulnerável: “Estamos preocupados com a formação acadêmica e ética do nosso profissional”.

Já o curso de Farmácia, atualmente coordenado pela Prof. Ma. Fernanda Blini Marengo Malheiros, utiliza a área para o cultivo de plantas medicinais. O projeto funciona de modo voluntário pelos alunos e, em alguns semestres, atrelados às disciplinas de Fitoquímica e Fitoterapia, Farmacobotânica e Estágio Supervisionado em Farmácia Fitoterápica.

São cultivadas plantas medicinais para produção de medicamentos fitoterápicos pela Farmácia-Escola e pelos próprios acadêmicos do curso durante os estágios supervisionados. Depois de cultivadas, as plantas passam pelas etapas fitoquímicas de produção do extrato medicamentoso para o preparo dos medicamentos fitoterápicos.