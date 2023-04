Definidos shows da 62ª Festa do Ovo de Bastos

Estão definidos os shows que acontecerão na 62ª Festa do Ovo, maior e mais tradicional evento agro avícola do Brasil, que neste ano terá sua programação artística realizada de 12 a 17 de julho de 2023, no Recinto de Exposições Kisuke Watanabe de Bastos, com entrada franca.

A programação artística da 62ª Festa do Ovo deste ano prevê os seguintes shows: Ana Castela (12 de julho – quarta-feira); Felipe e Rodrigo (13 de julho – quinta-feira); Luan Santana (14 de julho – sexta-feira); César Menotti e Fabiano (15 de julho – sábado); Mumuzinho (dia 16 – domingo); e Maira Maiara e Maraisa (17 de julho – segunda-feira).

A programação do evento prevê ainda encontro de avicultores, ampla e diversificada exposição agro avícola, shows com cantores de karaokê consagrados nacional e internacionalmente, tenda japonesa com apresentações da cultura japonesa (taikô, karaokê, bailados japonês, bon odori, entre várias outras atrações), variada gastronomia típica, praça de alimentação com pratos diversificados, feira do verde, entre outras atividades.