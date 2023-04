FLORA RICA: Programa irá melhorar gado de corte e leiteiro através de inseminação artificial

A Prefeitura de Flora Rica, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, estabeleceu uma parceria com a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer) e a Alta Genetics, garantindo a participação do município no Mais Pecuária Brasil.

O Mais Pecuária Brasil é o mais importante programa brasileiro de melhoramento genético dos rebanhos de gado de corte e leiteiro por meio de inseminação artificial.

O secretário municipal de Agricultura, Inaldo dos Santos Nascimento, afirma que o programa Mais Pecuária Brasil é uma das maiores conquistas dos pequenos produtores que aspiram por um projeto para melhorar a produção do gado em Flora Rica

A Conafer leva para todo o país a biotecnologia reprodutiva do Mais Pecuária Brasil, o programa criado para revolucionar a produção agropecuária familiar brasileira. “Com o Mais Pecuária Brasil, os pequenos produtores podem multiplicar os rebanhos, de corte e leite, com sêmens de touros proveniente da Alta Genetics, empresa líder mundial em inseminação artificial e parceira da Conafer”, informou o secretário Inaldo.