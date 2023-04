FLÓRIDA: Polícia Militar prende o segundo envolvido em roubo de posto de combustíveis

Foi preso na noite desta segunda-feira (17), o segundo homem acusado de estar envolvido no roubo cometido contra um posto de combustíveis na madrugada de ontem em Flórida Paulista.

Durante o atendimento de uma ocorrência na Vila Monteiro, os policiais efetuaram consulta via Centro de Operações da Polícia Militar e confirmaram o mandado de prisão em aberto e que foi emitido pelo Fórum da Comarca de Flórida Paulista dando assim cumprimento ao mesmo.

O homem é acusado de na companhia de outro envolvido, ter praticado o roubo levando cerca de R$ 600 da conveniência do estabelecimento comercial em poder de uma arma escondida entre panos.



Na ocasião, o comparsa foi preso e ele seguia como procurado, porém, devido a união de forças das polícias Civil, Militar e do Poder Judiciário em determinar sua prisão, o mesmo acabou localizado e encaminhado para o Plantão Policial de Adamantina onde permanece à disposição da Justiça na Cadeia Pública de Adamantina.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o Sargento PM D’Aquino destacou que desde que comunicadas sobre o roubo, as equipes atuaram firmemente nas buscas e levantamento de informações junto à parceira Polícia Civil para que a ocorrência tivesse o desfecho dos autores presos e a sociedade com a certeza de que o trabalho de servir e proteger foi cumprido com excelência.