Homem suspeito de vazar fotos da autópsia de Marília Mendonça é preso no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) efetuou a prisão de um homem suspeito pelo vazamento das fotos dos laudos periciais da cantora Marília Mendonça — que morreu em acidente aéreo em 2021 —, na tarde desta segunda-feira (17). A informação foi dada pelo Metrópoles e confirmada por Splash.

A investigação da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) identificou que um homem de Santa Maria, no Distrito Federal, compartilhou o conteúdo criminoso sobre a artista na internet.

A operação chamada de Fenrir (nome mitológico que significa lobo monstruoso) ainda aponta que a mesma pessoa é responsável pelo também divulgação indevida de fotos da autópsia dos cantores Cristiano Araújo e Gabriel Diniz.

Segundo a PCDF, o homem tem 22 anos e utilizou o Twitter para fazer o compartilhamento dos laudos dos artistas sem qualquer tipo de autorização.

O crime de vilipêndio de cadáver pode causar a detenção de 1 a 3 a nos no Brasil e o pagamento de multa — que está previsto no artigo 212 do Código Penal.