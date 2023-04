Lucélia é vice campeão no vôlei de praia da fase sub regional dos jogos da juventude

Através do Programa de Ensino Municipal de Cultura e Esportes – PEMCE, a cidade de Lucélia ressurgiu no voleibol e vôlei de praia.

Neste domingo, 16/04, a dupla luceliense Pedro e Bruno, comandados pela Professora Fernanda Monteiro participaram da fase sub regional dos jogos abertos da juventude até 19 anos.

A dupla luceliense venceu seu primeiro jogo contra Pacaembu pelo placar de 2 sets a 0 e na disputa da final foram superados pela experiente e entrosada dupla de Adamantina pelo placar de 2 a 0.

“Mesmo diante de dificuldades, vale ressaltar que as equipes de Lucélia iniciou um trabalho em agosto do ano passado e já vem despontando no cenário regional, foram bons jogos e serviu para dar mais entrosamento e ritmo aos meninos para as demais competições do ano. Eles são novos e ainda tem mais 4 anos pelo menos de jogos da juventude, é só o começo de uma linda história”, relatou a Professora Fernanda.