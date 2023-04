LUCÉLIA: Futebol masculino é campeão da fase sub-regional dos Jogos Abertos da Juventude

O futebol luceliense fez uma belíssima campanha na fase sub-regional dos Jogos Abertos da Juventude, sub 19.

Após as vitórias contra Flórida Paulista por 8 a 1, contra Adamantina por 3 a 0 faltava a equipe de Pacaembu para dar o último passo à classificação regional. Na sexta feira (14/04) na cidade de Adamantina o selecionado luceliense enfrentou Pacaembu e sagrou-se campeão da fase sub regional após vencer por 3 a 2.

Agora a equipe se prepara para a fase regional que acontecerá em maio e valerá uma vaga para a final estadual no mês de junho.

O futebol tem seus treinamentos diários, através do Programa de Ensino Municipal de Cultura e Esportes – PEMCE no campo do Ginásio Municipal com o Professor Michael Santos.