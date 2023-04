SALMOURÃO: Vereador solicita medidas de segurança em creche, escolas e projeto Espaço Amigo

O vereador Leandro de Paula apresentou na Câmara Municipal de Salmourão, indicação solicitando à Prefeitura Municipal medidas de proteção que possam garantir um ambiente seguro e acolhedor para os estudantes do município.

“Sabemos que a violência nas escolas é um problema que afeta todo o país. Por isso, precisamos agir rapidamente para evitar que nossos jovens sejam vítimas de violência física, psicológica ou sexual”, afirmou o vereador.

Entre as medidas propostas pelo vereador estão: instalação de câmeras de monitoramento em todas as escolas; contratação de segurança para as unidades; criação de um sistema de controle de acesso aos prédios, de forma que somente pessoas autorizadas possam entrar nas dependências.

De acordo com o vereador além destas medidas, acredita que seja fundamental investir em campanhas de conscientização para alunos, pais e professores sobre a importância da segurança nas escolas e sobre como identificar e denunciar situações de violência.

“Como vereador, estou empenhado em trabalhar junto às autoridades competentes para que essas medidas sejam adotadas o mais breve possível, e assim garantir um ambiente escolar mais seguro para nossos estudantes e por esta razão conto com o apoio de todos na luta por uma educação de qualidade e segura para os nossos”, finalizou o vereador Leandro de Paula.