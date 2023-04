LUCÉLIA: LOPES & LOPES é referência em assistência funeral

Lucélia conta com uma das empresas mais renomadas e que é referência em assistência funeral da região, a Funerária Lucélia “Lopes & Lopes”.

Com sólida estrutura, a empresa atende a Capital da Amizade e ainda as cidades de Inúbia Paulista, Pracinha, Sagres e demais municípios da região, proporcionando tranquilidade e conforto aos seus conveniados assistidos.

Dispõe de frota moderna, laboratório e um memorial amplo, com salas individuais para velório, espaço para realização de cerimônias e todo o conforto de salas de descanso para familiares, banheiros com acessibilidade, lanchonete e outros espaços para atendimento.

Um dos diferenciais da Lopes & Lopes está em sua equipe de profissionais sempre prontos para atuar desde o momento do comunicado do óbito, durante o velório e no sepultamento, levando todo o amparo e a prestatividade necessária em cada momento.

Empresa que tem como base a família, a Lopes & Lopes é gerida pelo luceliense Carlos Lopes, esposa Cidinha e filhos. Carlos possui 45 anos de atuação no segmento funerário.

O grupo é composto pela Funerária Lopes & Lopes, Memorial Lopes e a Floricultura Laurinha Flores, todos situados em localização privilegiada na avenida Internacional.

O telefone da Lopes & Lopes é o (18) 3551-1990.