Adamantina sedia os Jogos da Liga Universitária Interiorana de Medicina

A Associação Atlética de Medicina III de Agosto (AAMIIIA), ligada aos alunos do curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina, organiza os Jogos da Liga Universitária Interiorana de Medicina (LUIMED), que devem contar com a participação de alunos de Medicina de várias Instituições de Ensino Superior do interior do estado de São Paulo.

O evento acontece nos dias 21 a 23 de abril no Ginásio de Esportes Paulo Camargo e no Câmpus III.

Os Jogos Universitários da LUIMED são voltados à valorização do esporte entre os estudantes de Medicina e a integração entre as faculdades do interior de São Paulo.

A competição é composta pelas seguintes modalidades: basquete, handebol, futsal e vôlei (masculino e feminino), além da competição de baterias.

Está prevista a participação de cerca de 190 alunos do curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina, incluindo os alunos que estão fazendo internato em São Carlos. Além disso, médicos formados na instituição também podem prestigiar o evento.

Além de Adamantina, estão confirmadas as atléticas de Medicina da Fundação Educacional de Penápolis (Funepe), Centro Universitário de Santa Fé do Sul (Unifunec) e a Associação Atlética Acadêmica de Medicina 19 de Fevereiro de Araçatuba (AAAMXIXF).

Segundo a Atlética de Medicina de Adamantina, cerca 400 alunos devem comparecer. E para deixar os jogos ainda melhores, o evento contará com diversas atrações musicais: Bagunça da EP, DJ Pimenta, Rogick, Horkz, Stefany Carolo, Gabriel Silveira e DJ Galhardi.

O evento será realizado pela empresa Aldeia Sonora, de São José do Rio Preto, empresa que tem grande experiência no ramo, oferecendo todo o suporte necessário para a realização.

“O LUIMED é muito importante para Adamantina, não somente para o Centro Universitário, mas também à população. Além de trazer grande visibilidade para a cidade e instituição, trará também movimentação econômica, visto que foram contratadas empresas para fornecer alimentação aos alunos dentro do câmpus, em food trucks, além da movimentação indireta da economia, tendo em vista o grande fluxo de pessoas na cidade”, destaca Larissa Ferrari, conselheira da Associação Atlética de Medicina III de Agosto.