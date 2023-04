Deputado Bragato é eleito presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação da Alesp

Na tarde desta terça, 18/04, o deputado Mauro Bragato foi eleito presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Bragato assume a presidência com a missão de coordenar e pautar as reuniões da comissão, que tem como objetivo apreciar proposições e assuntos relacionados à ciência, tecnologia, inovação e ensino tecnológico em todos os seus aspectos, bem como temas relevantes para a sociedade, como a inclusão digital.

Além de Bragato, outros deputados foram indicados para integrar a comissão, que é composta por 11 parlamentares. A vice-presidência ficará sob a responsabilidade do deputado Leonardo Siqueira.

Durante sua trajetória como parlamentar, Bragato já presidiu a Comissão de Constituição, Justiça e Redação por dois biênios consecutivos e faz parte de outras comissões na atual legislatura, como as comissões de Educação e Cultura e de Constituição, Justiça e Redação.

As comissões temáticas da Assembleia Legislativa têm a função de reunir parlamentares de diferentes áreas para debater e votar projetos de lei e outras matérias. Durante o primeiro biênio da 20ª legislatura, os deputados que integram as comissões foram indicados pelas lideranças partidárias e tiveram suas nomeações oficializadas pelo presidente da Casa. Para 2023, foram criadas três comissões para expandir os debates e a representação na Assembleia: Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Habitação, Desenvolvimento e Reforma Urbana e Turismo.