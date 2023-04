Feira Vida & Saúde agita o Parque dos Pioneiros no dia 29

No dia 29 de abril, sábado, a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Adamantina (IASD), numa ação conjunta com a farmácia Droga Raia e o Centro Universitário de Adamantina, realiza no Parque dos Pioneiros a Feira Vida & Saúde.

O evento acontece a partir das 17 horas com serviços gratuitos de avaliação de saúde, exercícios físicos e triagem para acompanhamento posterior.

Segundo o Prof. Me. João Paulo Gelamos, da Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) do Centro Universitário, estarão presentes os cursos de Medicina, com orientações para a saúde e bem-estar, entre outras atividades.

“O evento tem como principal objetivo levar benefícios para a população, na saúde física, mental e espiritual. Temos trabalhado muito nesse sentido, com uma literatura ampla de ensinamentos tirados da Bíblia. Serão oferecidos serviços de testes de glicemia, exames de bioimpedância, aferição de pressão e diversos remédios naturais para a prevenção de doenças, além de orientações de como usá-los da melhor maneira. Toda a população está convidada a participar”, ressalta a diretora do Ministério da Saúde da IASD, Bárbara Figueiredo Maciel.