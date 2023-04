FLÓRIDA: Prefeitura solicita e aguarda Sabesp para concluir infraestrutura na ampliação da área industrial

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista solicitou e está aguardando posicionamento da Sabesp, concessionária de água e esgoto na cidade para executar os serviços de infraestrutura na ampliação da área industrial e comercial localizada na entrada da Cidade Amizade.

Através de ofício assinado pelo prefeito Wilson Fróio Júnior, a Prefeitura está solicitando a Sabesp a desativação de uma estação elevatório localizada na rua Koiti Anazawa.

Também solicita o prolongamento da rede de água e esgoto, sendo retirada da estação elevatória e prolongada até o poço de visita localizada na rua Koiti Anazawa.

Os serviços visam a implantação de rede de água e esgoto na ampliação do Distrito Industrial e Comercial de Flórida Paulista visando concluir os trabalho de infraestrutura no local para que a Prefeitura Municipal possa licitar os terrenos para as empresas interessadas.

“Agora dependemos da Sabesp e esperamos o atendimento o mais rapidamente possível para que possamos concluir a infraestrutura na ampliação do Distrito Industrial e Comercial”, ressaltou o prefeito Fróio.