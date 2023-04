Homem é preso com três tijolos de maconha e porções de cocaína em Lucélia

Força Tática realizou buscas no local e encontrou entorpecentes

Por volta das 20h30 de ontem (17), dois homens de 19 e 22 anos de idade foram conduzidos pela Força Tática em Lucélia para o Plantão Policial de Adamantina, acusados de tráfico de entorpecentes.

A prisão ocorreu durante apuração de denúncia de que em uma residência estaria sendo realizada a venda de drogas, local no qual os policiais abordaram o denunciado e com a permissão de sua mãe, realizaram as buscas que resultaram na localização de 90 ependorfs utilizados para dividir cocaína em porções que estavam sobre a geladeira e ainda três tijolos de maconha, sendo dois maiores e um já fracionado de maconha encontrados em uma casa abandonada ao lado.



Também foram localizados dois ependorfs que estavam com cocaína em seu interior.

Segundo consta no boletim de ocorrência, ele confessou que apenas guardava as drogas para outro indivíduo, que após buscas foi localizado e também conduzido para o Plantão Policial de Adamantina.

Ambos foram ouvidos e o delegado de plantão optou por manter apenas a prisão do envolvido de 19 anos de idade, com o qual foram localizados entorpecentes e ependorfs.