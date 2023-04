OAB e curso de Direito promovem Simpósio de Direito Ambiental & Suas Facetas no próximo dia 27

O curso de Direito do Centro Universitário de Adamantina promove no próximo dia 27 de abril, quinta-feira, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Seccional de Adamantina, o “Simpósio Direito Ambiental & suas facetas”.

O evento acontece das 19h30 às 22h30 no Auditório Miguel Reale, no Câmpus II.

Os palestrantes serão os advogados Ana Carolina Pazin Costa, Marília Simão Seixas, Lucas Rafael da Silva Delvechio e Hélio Vieira Malheiros Júnior e a técnica em Meio Ambiente Paula Mariko Hatsumura.

Os temas abordados serão Análise Econômica do Direito Ambiental, Contratos Agrários, O Desenvolvimento Nacional Sustentável e o Poder Público, Das condições do trabalho análogo à escravidão, consequências para os contratos no Agronegócio e suas Responsabilidades e O papel do Departamento de Meio Ambiente na Administração Municipal.

“Trata-se de mais um importante evento realizado em parceria com a OAB de Adamantina, desta vez tendo a Comissão do Meio Ambiente como protagonista. Estamos esperançosos de que este Simpósio gere um impacto positivo aos que estudam e trabalham na seara ambiental, pois os temas a serem abordados são atuais e relevantes”, ressalta o coordenador do curso de Direito, Prof. Me. Igor Terraz Pinto.

A professora de Direito Profª Me. Mayla Furlaneti também destaca a importância do evento. “Discutir o direito ambiental, expor as urgências existentes nessa área e demonstrar a importância da temática é sem dúvidas premente. Desta feita, o Simpósio de Direito Ambiental que ocorrerá no próximo dia 27 consiste numa oportunidade rica e ímpar para todos os profissionais que atuam direta e indiretamente com a matéria ambiental, os discentes e docentes do curso de Direito, e a comunidade em geral, pois, além de estar em contato com os conhecimentos que serão compartilhados pelos notórios expoentes (especialistas da área), repensar nossa relação com o meio ambiente é um imperativo para alcançar a almejada e necessária sustentabilidade sob as perspectivas ambientais, sociais e econômicas”, diz.